GPH'in, Cruise Centre Singapore’u işletme süresi uzatıldı

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding’in Asya’nın en büyük ikinci limanı olan Marina Bay Cruise Centre Singapore’u işletme süresi uzatıldı. Global Ports Holding’in de içinde bulunduğu ortak girişim, 2027 yılına kadar limanı işletmeye devam edecek.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Asya pazarında planladıkları hamlelerden birini hayata geçirdiklerini söyledi.

Singapur Kruvaziyer Limanı’nı işletme hakkının uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, Singapur’un, bölgedeki en büyük kruvaziyer limanlarından biri olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Asya kıtasındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Global Ports Holding’in Asya’da işlettiği ilk liman olan Singapur Kruvaziyer Limanı’nın işletme süresi uzatıldı. Global Ports Holding’in de içinde bulunduğu ortak girişim SATS – Creuers Cruise Services PTE LTD, 2027’ye kadar limanı işletmeye devam edecek. Geçen yıl 2017’ye göre yolcu sayısını ikiye katlayarak 1,7 milyonun üstünde yolcu ağırlayan Marina Bay Cruise Centre Singapore, Asya’nın en büyük ikinci limanı konumunda.

Bölgenin önde gelen indi-bindi limanlarından olan Marina Bay Cruise Centre Singapore’un, güçlü altyapısı ve coğrafi konumu ile kruvaziyer turizminin bölgede devam eden hızlı büyümesinden yararlanacak.

Ortak girişimin yüzde 40’ı GPH’ın

Marina Bay Cruise Centre Singapore’u işleten ortak girişim; SATS – Creuers Cruise Services PTE LTD, yüzde 60 - 40 ortaklığa sahip. Ortak girişim, Asya'nın önde gelen gıda çözümleri ve ağ geçidi hizmetleri sağlayıcısı SATS ile Avrupa'nın önde gelen kruvaziyer limanının terminal operatörü Creuers del Port de Barcelona (Creuers) şirketlerinden oluşuyor. Global Ports Holding, Marina Bay Cruise Centre Singapore’u işleten ortak girişimin yüzde 40’ına sahip olan Creuers del Port de Barcelona’yı 2014 yılında bünyesine katmıştı. Bu satın alma Global Ports Holding’e ‘dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi’ unvanını getirmişti.

‘Planladığımız hamlelerden birini hayata geçirdik’

Asya’da büyüme stratejileri kapsamında işletme hakkını aldıkları ilk liman olan Singapur Kruvaziyer Limanı’nın işletme süresinin uzatılmasından memnun olduklarını anlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Asya pazarında planladığımız hamlelerden birini hayata geçirdik” dedi.

Global Ports Holding’in içinde bulunduğu ortak girişiminin Singapur Kruvaziyer Limanı’nı işletme hakkının uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Singapur, bölgedeki en büyük kruvaziyer limanlarından biri. Limanın konumu, dünyanın en hızlı büyüyen kruvaziyer bölgelerinden olan Asya'daki önemli bir kruvaziyer güzergâhı olmasını sağlıyor” diye konuştu.

Vira Haber