GPH’in en yeni limanı, Prince George Wharf Cruise

Global Yatırım Holding: GPH, 9 Ekim itibarıyla Nassau, Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

25.02.2019 ve 29.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP"); Bahamalar Hükümeti ile Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi imzaladığını kamuya duyurmuştuk.

GPH 9 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Nassau, Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başladığını Şirketimize bildirmiştir.

GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini Nassau'daki kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ayrıca GPH ve konsorsiyum ortağı Bahamian Investment Fund limanda kapasite artışı ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım düzenlemeleri yapmak üzere 250 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. Planlanan yatırımların 2019 yılının 4.çeyreğinde başlaması ve 24 ay içinde tamamlanması; yatırımlar tamamlandığında ise limanın yıllık 35 - 40 milyon ABD doları gelir yaratması beklenmektedir.

Vira Haber