Günden güne eriyen Grönland’ın son hali

Küresel ısınmayla birlikte buzulların gündem güne eridiği dünyanın en büyük adası olan Grönland’ın son halini fotoğrafçı Albert Dros görüntüledi. İşte küresel ortalamadan yüzde 50 daha fazla ısınarak hızla çehresi değişen Grönland'dan manzaralar...

2 milyon 166 bin kilometre karelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland’da küresel Isınma ile birlikte buzullar eriyor.

Kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölgenin fotoğraflarını çeken Albert Dros, “Grönland sıcak! Oldukça hem de. Bu yaz, Gröland’ın en sıcak yazlarından biriydi. Buzullar her zamankinden daha hızlı eriyor. Oysa bugünkü erimenin 2070’te olması öngörülüyordu. Gelecek 50 yılda daha da kötü olacak”dedi.

Buzulların erimesiyle birlikte petrol, çinko, kurşun, demir cevheri, hatta altın ve elmas gibi maddelere bol miktarda sahip olabileceği yazılan Grönland, ABD Başkanı Trump tarafından satın alınacağı haberleriyle de gündemden düşmüyor.

Buzulların erimesiyle birlikte turistik ilginin de arttığı dev yolcu gemilerinin uğrak yeri olmaya başlayan Grönland, yakın gelecekte çok farklı bir yer haline gelebilir.

Vira Haber