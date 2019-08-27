Çin, donanmanın en büyük LHD’sini inşa ediyor

Çin, 2012’den bu yana amfibi taarruz gemilerinin yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda ülkenin en büyük amfibi taarruz gemisi Tip 075’i inşa eden China State Shipbuilding Corporation’ın Hudong-Zhonghua tersanesinde çekilen fotoğraflar, platformdaki son çalışmaları gözler önüne serdi. Geminin bu yıl sonunda suya inmesi beklenirken, basında yer alan haberlere göre bu tip en az üç platform inşa edilecek.

Platformun boyutunun, 81 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki ABD Donanması Wasp Sınıfı LHD ile benzer olduğu düşünülüyor. Aynı anda kalkış ve uçuş için hazırlanacak beş - altı büyük nakliye helikopteri için geniş bir uçuş güvertesine sahip olacak olan gemide helikopter için park yeri ve hangar olacak.

35 bin – 40 bin deplasmana sahip olması beklenen geminin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın (People's Liberation Army Navy / PLAN) amfibi yeteneklerini önemli ölçüde artırırken, uçak gemilerinin yeteneklerini de desteklemesi bekleniyor.

Vira Haber