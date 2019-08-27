Rosneft, Mozambik'de doğalgaz çıkaracak

Rus devlet petrol şirketi Rosneft, açık deniz doğalgaz sahalarını geliştirmek için Mozambik Ulusal Hidrokarbon Şirketi (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P., ENH) ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Rosneft ayrıca Mozambik Ulusal Petrol Enstitüsü (Instituto Nacional de Petroleo, INP) ile de bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Ekim 2018’de Amerikan ExxonMobil’in yarı hissesine sahip olduğu konsorsiyum, Mozambik hükümeti ile üç açık deniz bloğunda hidrokarbonların keşfi ve üretimi için imtiyaz sözleşmeleri imzalamıştı. Konsorsiyumda Rosneft’in yüzde 20, ExxonMobil’in yüzde 50, Mozambique ENH’nin yüzde 20 ve Qatar Petroleum’un yüzde 10 hissesi bulunuyor.

Vira Haber