Gürdesan Gemi Makina YK Başkanı Mustafa Gürsoy Vefat Etti
Gürdesan Gemi Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürsoy vefat etti.
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Denizcilik ekipman endüstrisinin lokomotif sanayicilerinden Gürdesan Gemi Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürsoy, bugün Hak’ın rahmetine kavuştu.
Vira Haber olarak Mustafa Gürsoy’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : gürdesan gemi makina, mustafa gürsoy
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