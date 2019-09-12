“Güvenli Denizler ve Temiz Denizler” semineri
“Denizcilik Alanında Kadını Güçlendirme” teması kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile WISTA Türkiye Derneği Güvenli ve Temiz Denizler” konulu semineri düzenliyor.
A+A-
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 2019 yılı için benimsediği “Denizcilik Alanında Kadını Güçlendirme” teması kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile WISTA Türkiye Derneği tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton Otelinde “Güvenli ve Temiz Denizler” konulu seminer düzenlenecek.
14.00: Açılış konuşması WISTA Türkiye Derneği Başkanı Nazlı SELEK
14.10: İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN
14.30 – 15.45 : 1. Oturum : Siber Güvenlik (Cyber Security)
15.45 / 16.15: Ara
16.15 - 17.15 2. Oturum : Balast Sularının Deniz Kirliliğine Etkisi ve 2020 Sülfür Düzenlemesi
17.15 / 18.00 : Sorular ve Cevaplar
18.00/19.00: Kokteyl
19.00 / 22.00: Yemek
Vira Haber
Bu haber toplam 40 defa okunmuştur
Etiketler : Wista, deniz ticaret odası, tamer kıran, siber güvenlik
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.