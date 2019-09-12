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  3.  “Güvenli Denizler ve Temiz Denizler” semineri
 “Güvenli Denizler ve Temiz Denizler” semineri

 “Güvenli Denizler ve Temiz Denizler” semineri

 “Denizcilik Alanında Kadını Güçlendirme” teması kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile WISTA Türkiye Derneği Güvenli ve Temiz Denizler” konulu semineri düzenliyor.

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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 2019 yılı için benimsediği “Denizcilik Alanında Kadını Güçlendirme” teması kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile WISTA Türkiye Derneği tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton Otelinde “Güvenli ve Temiz Denizler” konulu seminer düzenlenecek.

14.00: Açılış konuşması WISTA Türkiye Derneği Başkanı Nazlı SELEK

14.10: İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN

14.30 – 15.45 : 1. Oturum : Siber Güvenlik (Cyber Security)

15.45 / 16.15: Ara

16.15 - 17.15  2. Oturum : Balast Sularının Deniz Kirliliğine Etkisi ve 2020 Sülfür Düzenlemesi 

17.15 / 18.00 : Sorular ve Cevaplar

18.00/19.00: Kokteyl

19.00 / 22.00: Yemek

Vira Haber

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