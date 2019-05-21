SANMAR, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü pozisyonu için Hakkı Çek ile el sıkıştıklarını duyurdu.

Son olarak Akenerji’de sırasıyla Bilgi Sistemleri Yöneticisi ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Hakkı Çek, Robert Koleji’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı.

Andersen Danışmanlık’ta danışman olarak iş hayatına başlayan Çek, ardından sırasıyla Colgate-Palmolive’de IT Direktörü, Lafarge’da ise Ülke IT Direktörü ve Bölgesel Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yaptı.

Organik Kimya ve myTECHNIC’te insan kaynakları direktörü olarak kariyerine devam eden Çek, son olarak yaklaşık 5 yıldır Akenerji’de görev yapıyordu.

Vira Haber