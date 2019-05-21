SOCAR Türkiye’de yatırıma devam edecek

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını hesaplıyoruz" derken, yeni petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi veren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte de yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacak tesisi 2023’te devreye alacak şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

SOCAR Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri Genel Müdürleri, İzmir basınıyla iftarda bir araya geldi. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını hesaplıyoruz" derken, yeni petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi veren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte de yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacak tesisi 2023’te devreye alacak şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Depolama, SOCAR Terminal, Petkim Rüzgar Enerji Santralleri gibi dev yatırımlarının en önemli kısmıyla Aliağa’da yerini alan SOCAR'ın Türkiye yöneticileri İzmir basınıyla iftarda buluştu. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte’un katıldığı iftar organizasyonunda soruları yanıtlayan yöneticiler, Aliağa’daki üretimi ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımları anlattı.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2008 yılında SOCAR Türkiye yönetimine geçen Petkim’in 11 yılda çok önemli bir yol aldığını dile getirerek, şirketin bugün satış ve kârlılık rekorları kırdığını söyledi.

STAR Rafineri’nin, ekim ayında yapılan açılış töreninden sonra kademeli olarak devreye alınmasının ardından başlayan petrokimyarafineri entegrasyonunun, verimliliği çok ciddi şekilde artıracağını dile getiren Mammadov, “7 aydır üretimde olan rafinerimizden 2019’un ilk çeyreğinde 75 bin tonu nafta olmak üzere toplam 84 bin ton ham madde aldık. Bu miktar önümüzdeki dönemde kademeli olarak artacak ve aynı kalitede ürünü lojistik maliyeti olmadan almak bize verimlilik ve performans anlamında büyük katkı sağlayacak” dedi.

Yüzde 99 kapasitelere ulaşan Petkim’in verimliliğe odaklandığının altını çizen Mammadov, tesislerde başlayan dijital dönüşümün de bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.

"2020 yılı sonunda 7 milyar dolara ulaşacağız"

Rafineride test aşamalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını anlatan STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham madde işleme hedeflerinin olduğunu söyledi. Kısa bir süre içinde rafinerinin tam kapasite çalışmaya başlayacağını kaydeden İlter, şöyle devam etti:

“STAR Rafineri, Petkim için ürettiği naftanın yanı sıra dizel, LPG, jet yakıtı, ksilen, reformat, kükürt, petrokok gibi üretimleriyle de yurt içi piyasanın önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını hesapladığımız rafineri, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kuruldu."

Rafinerinin dünyada en son teknolojiyi kullandığına ve dijital altyapısı Endüstri 4.0’a hazır bir rafineri olmayı hedeflediğine işaret eden İlter, rafinerinin operasyonel çevikliğini, tank kapasitesini ve lojistik kabiliyetini artırmaya yönelik planlanan ek projelerle birlikte yatırım değerinin, 2020 yılı sonunda 7 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Yeni petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi veren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte de yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacak tesisi 2023’te devreye alacak şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi. SOCAR Türkiye’nin bu yatırımının da cari açığın azaltılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu dile getiren LeCompte, “Yeni petrokimya tesisimiz faaliyete başladığında Türkiye'nin halihazırdaki 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Aynı zamanda pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye’de üretilmeye başlayacak” diye konuştu.

LeCompte, SOCAR Türkiye’nin yine Aliağa’da tüm sektör paydaşları ve üniversiteler tarafından kullanılabilecek bir ArGe merkezi kuracağını da sözlerine ekledi.

Vira haber