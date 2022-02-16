Haliç Tersanesi'nde Yapımı Tamamlanan 15 Deniz Taksi Hizmete Başladı

Tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilen ve 24 Eylül 2021’de denize inen Deniz Taksilerin sayısı artırıldı. İlk yolcularını 10 araçla taşımaya başlayan şehrin yeni ulaşım aracı, 15’inin daha denize inmesiyle toplamda 25 araçla hizmet vermeye başladı.

Deniz Taksiler, 50 nokta ve iskelede hizmet veriyor. Şehir Hatları’nın 46 iskelesinin yanı sıra Galataport İstanbul, Haliç Kongre Merkezi, İstinye Tekne Park ve Tarabya Tekne Park yanaşma noktalarında yolcu alabiliyor.

Günün her saati 7/24 kullanılabilen 10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler İBB Deniz Taksi uygulaması ile çağrılabiliyor. Yolcular seyahat etmek istedikleri iskeleleri, tarihi ve saati seçerek rezervasyon yapabiliyor.

Tamamı İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşan Deniz Taksilerin isimleri şöyle:

“Yelkovan, Kırlangıç, Martı, Saka, Leylek, Güvercin, Karga, Bülbül, Guguk, Serçe, Çalıkuşu, Sumru, Çulluk, Bıldırcın, Kumru, Turna, Kuğu, Suna, Florya, Yalıçapkını, Ağaçkakan, Saksağan, Baştankara, Balaban, İspinoz”