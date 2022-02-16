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'Yılın Su Altı Fotoğrafçısı' Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

'Yılın Su Altı Fotoğrafçısı' Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

İngiltere merkezli, 2015'ten bu yana resmi olarak her yıl düzenlenen uluslararası 'Yılın Su Altı Fotoğrafçısı' yarışmasının bu yılki kazananları açıklandı.

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71 ülkeden fotoğrafçının katıldığı ve 4.200’den fazla su altı fotoğrafının değerlendirildiği yarışmada İspanyol fotoğrafçı Rafael Fernandez Caballero, Maldivler’de birlikte beslenen beş balina köpekbalığı fotoğrafıyla Yılın Sualtı Fotoğrafçısı seçildi.

Çeşitli kategorilerde dünyanın dört bir yanından en iyi yeni deniz ve tatlı su fotoğraflarını sergileyen yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Kerrie Burow / UPY 2022

Yarışmanın Siyah-Beyaz kategorisinde birinci seçilen Avustralyalı fotoğrafçı Kerrie Burow'un Sarah'ın Su Altı Dünyası başlıklı çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Rafael Fernandez Caballero / UPY 2022

İspanyol foto muhabiri Rafael Fernandez Caballero, "Gecenin Devleriyle Dans Etmek" adlı çalışmasıyla 2022 Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Thien Nguyen Ngoc / UPY 2022

Yarışmanın Yılın Deniz Koruma Fotoğrafçısı 2022 Ödülünü kazanan Vietnamlı fotoğrafçı Thien Nguyen Ngoc'un Büyük İştah başlıklı fotoğrafı.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Martin Stevens / UPY 2022

Yarışmanın İngiliz Suları Kompakt kategorisinin kazananı Martin Stevens'in çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Thomas Heckmann / UPY 2022

Yarışmanın Portre kategorisinin kazananı Alman fotoğrafçı Thomas Heckmann'ın Rapunzel Ateşlerde başlıklı fotoğrafı.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Pekka Tuuri / UPY 2022

Yarışmanın Davranış kategorisinin birincisi Finlandiyalı fotoğrafçı Pekka Tuuri'nin İhtiyaç Duyduğun Tek Şey Sevgi başlıklı çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Quico Abadal / UPY 2022

Yılın Yükselen Sualtı Fotoğrafçısı 2022 Ödülüne layık görülen İspanyol fotoğrafçı Quico Abadal'ın Cennetteki Süpernova başlıklı çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Paul Pettitt / UPY 2022

Yılın Gelecek Vaat Eden İngiliz Su Altı Fotoğrafçısı Ödülünü kazanan İngiliz Paul Pettitt'in çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Dan Bolt / UPY 2022

İngiliz Suları Makro kategorisinin birincisi İngiliz fotoğrafçı Dan Bolt'un Kankalar başlıklı fotoğrafı.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Javier Murcia / UPY 2022

Yarışmanın Makro kategorisinin birincisi İspanyol fotoğrafçı Javier Murcia'nın Taklitçilik başlıklı fotoğrafı.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Alex Dawson / UPY 2022

Yarışmanın Batıklar kategorisinde birincilik kazanan İsveçli fotoğrafçı Alex Dawson'un Terk Edilmiş Gemi başlıklı çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Henley Spiers / UPY 2022

Yarışmanın İngiliz Suları Geniş Açı kategorisinin kazananı İngiliz fotoğrafçı Henley Spiers'in çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Enrico Somogyi / UPY 2022

Yarışmanın Kompakt kategorisinin birincisi Alman fotoğrafçı Enrico Somogyi'nin Barış başlıklı çalışması.

2022 Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye

© Fotoğraf : Lewis Michael Jefferies / UPY 2022

Yarışmanın İngiliz Suları Birlikte Yaşama kategorisinin birincisi Lewis Michael Jefferies'in Barış içinde Bir Arada Yaşamak başlıklı çalışması.

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