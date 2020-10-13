Halikarnas Balıkçısı El Yazmaları Müzede Sergilenecek

2 Eylül 2020 tarihinde Bodrum Deniz Müzesi’ne Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı tarafından Balıkçı’ya ait manüskriler (el yazmaları) bağışlanmıştı.

Manüskriler Halikarnas Balıkçısı’na ait notlar ve müsveddelerden, Gökovalı’nın 2 kopya halinde daktilo ettiği Balıkçı kitaplarının orijinallerinden, gazete küpürleri ve Balıkçı’nın ’Cezayir Korsanları’ çizgi roman serisinin Büyük Gazete sayfalarından oluşuyor. 13 Ekim Halikarnas Balıkçısı’nın 47. Ölüm Yıldönümü Anma Programı dahilinde ilk defa sergilenecek olan eserler müzede Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu bölümünde ziyaret edilebilecek.

Vira Haber