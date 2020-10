Denizsiz Kentin Çocukları Milli Yüzücü Olmak İçin Kulaç Atıyor

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli'de, son yıllarda devletin yüzme, kayak, rafting ve kona sporlarına yönelik yaptığı yatırımlarla, bu branşlara yönelen çocuklar başarıları ile göz dolduruyor.

Ovacık ilçesinde kayak, Pertek ilçesinde ise rafting ve kano sporunun geliştiği kentte, bu yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle de il merkezindeki çok sayıda çocuk yüzme öğrenmeye başladı.

Haftanın altı günü 3 antrenör ve 2 cankurtaranın gözetiminde bir araya gelen 8-16 yaşlarındaki 30 sporcu, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 milyon lirayla yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunda teknik ve teorik bilgiler öğreniyor.

İki metre derinliğe sahip havuzda, serbest, kelebek, kurbağalama, sırtüstü ve karışık stillerde yüzen çocuklar, ilerde milli sporcu olup Türkiye'yi yarışmalarda başarıyla temsil etmek istiyor.

"İLÇELERDE SEYYAR HAVUZLAR OLUŞTURACAĞIZ"

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki çocukların yüzme sporuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocukların yüzmede çok yetenekli olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:

"Burada üç antrenörümüz ve iki cankurtaranımız görev yapıyor. Tuncelili çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet ediyoruz. Tunceli denizsiz bir kent ama bütün denizlere meydan okuyan Munzur ve Pülümür nehirleri var. Bu nehirlerde yüzmeyi öğrenen çocuklar, okyanuslarda bile yüzer. Biz buna inanıyoruz. İlçelerimizde de seyyar havuzlar oluşturmaya çalışıyoruz. Kentteki tüm çocuklarımızı yüzme alanında yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

"ÇOCUKLAR YARIŞMALARA KATILACAK KAPASİTEYE SAHİP"

Yüzme antrenörü Bülent Demir ise haftanın 6 günü çocuklara yüzme eğitimi verdiğini dile getirdi.

Hedefinin çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak olduğunu ifade eden Demir, "Bizler başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu kentte yüzmeyi çok seven insanlar var. Bu nedenle çocuklarla çalışıp ilerde milli takıma hizmet edebilecek sporcular yetiştiriyoruz. Ülkemizi temsil etmelerini sağlamak amacıyla her günümüzü bu çocuklara adamış durumdayız. Çocuklarımız şu an yarışmalara katılacak kapasiteye sahip." dedi.

Antrenör Esra Arslan da minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yüzme yarışmalarına sporcular yetiştirdiğini anlattı.

Sporculardan Dina İlke Yıldız da yüzmeyi çok sevdiğini ve ilerde milli sporcu olup yarışmalarda madalya kazanmak istediğini belirtti.

Vira Haber