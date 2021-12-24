Hareket’ten Hizmet İhracatına Önemli Katkı

Ağır kaldırma ve taşımacılık sektörünün lider kuruluşu olan Hareket, 108m yüksekliğinde STS Konteyner Liman Vinç Montaj Projesi ile başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Hareket’in alanında tecrübeli mühendislerinin de yer aldığı uzman ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği proje çerçevesinde; İrlanda’dan demonte halinde gelen ve montajı Trabzon’da 4 ayda tamamlanan iki konteyner vinci, kendinden tahrikli modüler taşıyıcılar kullanılarak yüzer dubaya yüklenmeye başlandı. Vinçler önümüzdeki hafta hizmet vereceği Rusya Novorossiysk Limanı’na hareket ederek, taşıma ve operasyonel çalışmaların gerçekleştirileceği raylar üzerine yerleştirilecek. Aynı limanda vinçlerin montaj işlemleri tamamlanarak, yükleme testleri dahil tüm kurulumları Hareket’in uzman ekibi tarafından yapılacak.

Rusya Novorossiysk Limanı’nın İrlanda’dan satın aldığı ve limanda kullanılacak olan liebherr marka her biri 1.200 ton ağırlığında ve 108 metre yüksekliğindeki konteyner liman vinçleri demonte halde İrlanda’dan Trabzon limanına getirildi ve montajları Hareket’in tecrübeli, yetkin mühendis ve tekniker kadrosu tarafından Trabzon serbest bölge limanında 4 ayda başarı ile tamamlandı. Novorossiysk limanı Konteyner Vinçleri Projesi’nde vinçlerin kurulumunda 600 tonluk ve 300 tonluk paletli vinçler, 160 ve 200 tonluk mobil vinçler, taşınması sırasında ise 2 x 24 aks kendinden tahrikli modüler taşıyıcıların (SPMT) yanı sıra bu proje için özel olarak üretilmiş 18,5 metre uzunluğunda, 30 ton ağırlığında taşıma kirişleri; vinçlerin kurulumunda ise 600 tonluk ve 300 tonluk paletli vinçler, 160 ve 200 tonluk mobil vinçler kullanıldı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, hareket olarak güçlü makine ekipman parkları, uzman kadro ve yenilikçi çözümleriyle bir projeyi daha başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururunu taşıdıklarını ifade ederek şöyle devam etti: “Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve ekibine bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ülkemizin hizmet ihracatı alanındaki gücünün de bir yansıması olan bu proje ile daha önce gerçekleştirdiğimiz STS vinç montaj projelerine bir yenisini daha ekledik. Bu alanda edindiğimiz deneyimle dünyanın herhangi bir bölgesinde benzer projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında:

Temelleri 1957 yılında atılan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, sektöre tahmil tahliye ve deniz taşımacılığı alanlarıyla giriş yaptı. 1974’te vinç kiralamayı da hizmetlerine ekleyen Hareket, hızlı büyümesini sürdürerek sektörün lider şirketleri arasına adını yazdırdı. Alanında uzman ve tecrübeli ekibi ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle Hareket, bugün proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı yük taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve montaj faaliyetlerini uluslararası standartlara ve son teknolojiye uygun ekipmanlarla sürdürüyor. “Küresel arenada, yük mühendisliği çözümleri ile sınırsız hareket özgürlüğü sunma” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Hareket, Türki Cumhuriyetler, MENA ve CIS bölgelerinde; nükleer enerji, petrokimya, petrol-gaz ve yenilenebilir enerji sektörü ile tesis taşıma, açık deniz işlerinde ve inşaat-altyapı alanlarında gerçekleştirilen birçok önemli projede yer alıyor. Hareket, Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de bulunan bölge müdürlükleri, yurtdışında ise Dubai, Abu Dabi, Umman, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan ve İspanya ülke müdürlüklerinin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir ve Güney Kore’de bulunan acenteleri vasıtasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber