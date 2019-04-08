Hava tahmini yapamayan denizci eksik denizcidir

DTO Bodrum Şubesinde gerçekleşen semineri, televizyon dünyasının ünlü ismi NTV Hava Bültenlerini sunan Gökhan Abur verdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Meteoroloji Dünyasının uzman ve başarılı ismi Gökhan Abur’u ağırlamaktan onur duyuyoruz diyerek, “Özellikle son bir yıl içerisinde düzenlenen kurslarla birçok Bodrumlu amatör denizci belgesi aldı. Bizde oda olarak bu eğitimlerde toplantı salonumuzla hizmet verdik. Amatör denizci belgesi alan denizseverlerin tecrübelerini arttırmak ve deniz üzerinde daha güvenli bir şekilde seyir etmelerini sağlamak üzere bu eğitim seminerini hazırladık. Deniz insanlarının tecrübelerine katkı sağlamak için bu tip seminerlerimiz devam ettireceğiz” dedi.

Seminere yaşadığı anektodları anlatarak başlayan Piri Reis Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yüksek Meteoroloji Mühendisi Gökhan Abur, “Türkiye’nin gelişmesinde denizcilik çok önemlidir. Denize ayağını sokan insan sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyimizin artacağını denizciler aralarında hep konuşur. Bende bunu her eğitimde dile getiririm. Deniz Meteorolojisi, meteoroloji türlerinin en önemlisidir. 100 km’lik atmosferin, yaklaşık 10-11 km’sinde gerçekleşen hava olayları konusunda her denizci mutlaka başarılı olmalıdır. Deniz üzerindeki sıcaklık, nem, bulut, bakış, rüzgar ve görüş mesafelerini doğru analiz edemeyen denizci olmamalı. Meteoroji haritalarını kullanamayan, seyir planı yapamayan denizci eksik denizcidir.” diyerek yaklaşık 7 saatlik bir eğitim verdi.

Seminer sonunda eğitime katılan yaklaşık 70 denizciye katılım belgesi düzenlendi.

Vira Haber