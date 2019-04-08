Yüzer güneş enerjisi santrali üretime başladı
Çin'in eski kömür bölgesinde kurulan 70 MW'lık dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali tamamlanarak şebekeye bağlandı.
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Çin kamu enerji şirketi CECEP Fransız yüzer solar uzmanı Ciel & Terre şirketi işbirliğiyle, Çin'in eskiden kömür üretilen Anhui bölgesinde Huainan kenti yakınlarında kurduğu 70 MW kurulu gücündeki dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santralini tamamlayarak şebeke bağlantısını gerçekleştirdi.
140 hektarlık su yüzeyine yerleştirilen 13 ayrı bölüm halindeki santral 2018 yılı sonunda tamamlandıktan sonra test aşamasını da geçerek Mart ayı sonu itibariyle şebekeye elektrik vermeye başladı.
Çin, yaşadığı yoğun hava kirliliği nedeniyle kömür yatırımlarını yenilenebilir enerji yatırımlarına çevirme yolunda önemli adımlar atıyor.
Vira Haber
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