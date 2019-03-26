Mare Forum İstanbul 15 Nisan’da yapılacak

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) & Mare Forum işbirliği ile “MARE FORUM ISTANBUL 2019 - The Turkish Maritime Excellence - Looking Ahead” konferansı düzenlenecek. Konferansın konukları arasında ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerinin yanısıra IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in de yer alması bekleniyor.

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Mareforum İstanbul'da düzenlenecek denizciliğin gündemde olan konularının da tartışılacağı forumun aynı zamanda Türkiye’nin gemi inşa alanındaki başarılarının ve bir yatırım, işbirliği cazibe merkezi olarak Türkiye’nin öneminin ortaya konacağı önemli bir fırsat olacağı değerlendirmesini yaptı.

Vira Haber