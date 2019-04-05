Almanya’dan Mısır savunması için onay

Alman Meclisi (Bundestag) Bütçe Komitesi, Mısır’a 2,3 milyar Euro’luk askeri satış için onay verdi. Satış, anlaşmanın finansal ölçeğini teminat altına almak için ihracat kredi garantisiyle gerçekleştirildi.

Toplam maliyeti 2,3 milyar Euro olarak açıklanan anlaşma kapsamında Mısır Donanması için altı adet savaş gemisi tedarik edilecek. Platformlardan üç adedi, Güney Afrika Cumhuriyeti Donanması’nda da kullanılan MEKO A200 sınıfı olacak.

Yaklaşık 120 metre uzunluğunda olan MEKO A200 sınıfı gemiler, 2500 ton deplasmana sahip. Modüler yapısı sayesinde farklı silah ve elektroniklerle donatılabilen gemiler hem denizaltı savunma harbi hem de yüzey harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyette. Mısır’ın bu gemileri hangi konfigürasyonda teslim alacağı ise henüz açıklanmadı.

Vira Haber