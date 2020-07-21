Haziran Ayı Yük ve Konteyner İstatistikleri Açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haziran Ayı Yük ve Konteyner istatistiklerini Açıklandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Liman Tek Pencere Sistemi (LTP) aracılığıyla aldığını belirttiği, aylık yük ve konteyner istatistiklerini yayınladı.
Buna göre ihracat yüklemelerinin Haziran ayında yüzde 7,2 arttığı açıklandı.
Vira Haber
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