Chevron Corporation, Noble Energy'yi Satın Aldı

Chevron Corporation, Noble Energy'yi 5 milyar dolarlık bir hisse senedi işlemiyle almayı kabul ettiğini açıkladı.

Anlaşmanın toplam değeri 13 milyar dolara ulaşıyor.

Gerçekleşen anlaşma ile Chevron, Noble Energy'nin Ekvator Ginesi'nden Alen gaz projesini, Mısır sahillerindennden iki büyük keşif bölgesini ve İsrail sahilinden Tamar ve Leviathan açık deniz gaz projelerini satın aldı.

Anlaşmanın Chevron'un kanıtlanmış rezervlerini varil petrol eşdeğeri başına ortalama 5$ civarında yaklaşık yüzde 18 artıracağı öngörülüyor.

Vira Haber