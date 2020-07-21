HAVELSAN ve ASELSAN'dan Elektro Optik Sistem Kurulumu Açıklaması

HAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, Marmara Denizi ve İstanbul ve Çanakkale boğazlarında elektro optik sistem kurulumlarının bitme noktasına geldiği açıklandı.

Sistemin İstanbul gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde gerçekleştirilen geçici kabul testleri devam ediyor.

2020'nin son çeyreğinde hayata geçirilecek olan sistem sayesinde Marmara Denizi'ndeki ve Türk boğazlarındaki gemi trafiğinin güvenliği artacak ve yerli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek.

Sistem, su üstündeki deniz hedeflerini ve alçak uçuş yapılan hava hareketlerini tespit ve takip edebiliyor ve düşük tespit edilme özelliğini taşıyor.

Vira Haber