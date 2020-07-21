Çelebi Bandırma Limanı Operasyonlarına Hız Katmaya Devam Ediyor

Konumu itibariyle Türkiye’nin en önemli limanlarından olan Çelebi Bandırma Limanı, yüksek elleçleme kapasitesi ve denizyolu, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde hinterlandında bulunan Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki sanayicilere maliyet avantajı sağlamaya devam etmektedir.

Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6-11.50 metre arasında değişen 20 adet rıhtıma sahip Bandırma limanı, dökme yük, proje yük, genel yük, konteyner, sıvı yük ve Ro-Ro gemilerine liman hizmetleri sunmaktadır. Tüm liman sahası geçici depolama rejimine tabi gümrüklü alanda hizmet vermektedir.267.000 m2’lik liman sahası içerisinde bulunan 8.500 m2’lik kapalı yatay depoları ve 60.000 ton kapasiteli antrepo rejimine tabi dikey siloları ile bölgesinin lideri konumundadır.

Bilindiği gibi TCDD Bandırma Limanı’nın 36 yıl süre ile işletme hakkının devrine ilişkin İmtiyaz sözleşmesi 18.05.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bandırma Limanı özelleştirmesini 177.5 milyon dolara Çelebi Holding kazanarak Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sonraki yıllarda limanı iyileştirme adına yaklaşık 50 milyon dolar harcayan Çelebi Bandırma Limanı 2019 yılında özelleştiğinden bu yana 10 yıllık süre içerisindeki en yüksek iş hacmine ulaşmış durumdadır.

Güney Marmara’da Sıvı Yük Hacminde Bölgenin Lideri

Yatırımlarına hız katan Çelebi Bandırma Limanı, 3 adet 115m3 lük kapasiteye sahip sınırlı depolama asit tesisini tamamlamış durumdadır.

Direct gemiden 450 metre uzunluğunda pipeline boru hattı üzerinden asit yükünün tahliyesi için gerekli otomasyon sistemine entegre edilmiş,test ve deneme çalışmalarının tamamlanması durumunda çalışmaya başlamış olup tüm müşterilerimize hizmet vermeye devam ettiğini bildiren ticaret müdürü Şükrü YEGÜL,2020 Yılı sonunda’da sıvı yük grubunda geçen yıla göre % 25 büyüme hedeflediklerini bildirmiştir.

Çelebi Bandırma Limanı Yıl sonunda Rekor Elleçlemeye imza atacaklarını hedeflemektedir

Çelebi Bandırma Limanı Ticaret Müdürü Şükrü Yegül liman operasyonları hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olup, Haziran ayında Çelebi Bandırma Limanı’nda toplamda 371.435 ton yük elleçlendiğini belirtmiştir.2020 yılının ilk 6 ayında ise dökme katı yük grubunda 1.940.555 ton, sıvı yük grubunda 384.733 ton, genel kargoda 209.462 ton ve proje yük grubunda 18.632 ton yük elleçleyen Çelebi Bandırma Limanı’nın, toplamda 2.553.382 ton yük elleçlemesi gerçekleştirdiğini paylaşmıştır. 2019 yılı ilk 6 ayına göre sıvı yük grubunda % 61,4 genel kargo yük grubunda ise % 8,06 büyüme kaydettiklerini belirten Yegül, diğer yük gruplarında ise bir önceki yıl ile paralel şekilde operasyonlarını tamamladığını ve yıl sonundada rekor elleçleme yapacaklarını belirtmiştir.

Çelebi Bandırma Limanı’nın, konumu itibariyle Marmara Denizi’nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemileri trafiğinin merkezinde yer aldığını, gün içerisinde karşılıklı olarak Bandırma-Tekirdağ, Tekirdağ-Bandırma, Bandırma-Ambarlı ve Ambarlı-Bandırma yönlerinde seferler düzenlendiğini ve 2020 yılının ilk 6 ayında 86.526 araç limandan geçiş yaptığını belirtmiştir. Yegül, yatırımların devam edeceğini söyleyerek, demiryolu gibi alternatif taşıma yöntemleri maliyet avantajı ile müşterilerimize sunduğumuz kısa operasyon süreleri sayesinde hacim artışımızı müşteri memnuniyetinde de artışa dönüştürerek ivmelerini sürdürmenin en önemli hedefleri olduğunu paylaşmıştır.

Vira Haber