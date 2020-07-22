Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesi sonrasında Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı.

Seyir duyurusunda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ilan edildi.

ACİL DURUMA GEÇİLDİ

Yunan basını, Türkiye'nin Rodos ve Meis Adalarının güneyini “bağlayan” NAVTEX mesajının ardından Yunanistan silahlı kuvvetlerinin “alarm durumuna geçtiği” iddiasında bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanlığına yakın kaynaklar ise, gelişmelerin soğukkanlı şekilde izlendiğini belirttiler. Bu arada Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

TEK ÇARE YAPTIRIM

Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğe de değinilen görüşmede Alman Dışişleri Bakanı Heike Maas, Yunanistan'ın Alman hükümetinin tam desteğine sahip olduğunu kaydetti.

Başbakan Miçotakis, NAVTEX'i işaret ederek "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin” yaptırım olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE’DEN YUNANİSTAN’A TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan’ın bu iddialarını reddediyoruz" denildi.

Vira Haber