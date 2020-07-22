Tura Turizm Yılın Tur Operatörü Seçildi

Dünyanın en önemli lüks kruvaziyer firmalarından olan Azamara Club Cruises, 3.100 tur operatörü arasından Tura Turizm’e Yılın Tur Operatörü Ödülü’nü verdi

Kruvaziyer sektörü ile ilgili ilk kez yarışma düzenleyen Azamara Club Cruises, ödülü, kruvaziyer misafirlerinin verdiği oylarla belirledi.

3100 TUR OPERATÖRÜ İÇİNDEN EN İYİSİ

3.100 tur operatörü içinden “Şirince ve bir Türk evinde yemek” temalı turla ödül kazanan Tura Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erkunt Öner, “Tura Turizm olarak Azamara Club Cruises ’tan aldığımız bu ödül bizleri çok gururlandırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınının turizm sektörüne etki ettiği bu dönemde böyle bir ödülü kazanmış olmak turizm sektörü adına oldukça mutluluk verici” diyerek duygularını dile getirdi.

Covid-19 sebebiyle gerçekleşemeyen ödül töreninin 2021’de, Nisan ayında Miami Seatrade’de gerçekleşmesi planlanıyor.