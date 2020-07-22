Yurt Dışından Giriş Yapan Yatlara Sağlık Onayı Verilecek

Tekirdağ Valiliği, yurt dışından gelen bütün yatlara belirtilen önlemlerin alınması dahilinde sağlık onayı verileceğini açıkladı.

SİB SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK VERİLECEK

Valiliğin yaptığı açıklamada; "Yurt dışından gelen tüm yatlara belirtilen önlemler alınarak Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verilecektir" denildi.

Koronavirüsle mücadeleye dikkat çekilen açıklamanın devamında, “ Yurt dışından gelen yatların sağlık işlemlerinin salgın öncesinde olduğu gibi yine SİB sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması, uygulamasına 09.07.2020 tarihinden itibaren tekrar başlanılmasına karar verilmiştir.

Bu tarihten itibaren, daha önce SİB sistemi üzerinden otomatik onay verilen 50 net ton ve altı yatlar da dâhil olmak üzere, yurt dışından gelen tüm yatlara belirtilen önlemler alınarak Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verilecektir” denildi.

Vira Haber