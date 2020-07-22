MDTO’dan Geleceğin Denizcilerine Burs Desteği

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), 2009-2010 eğitim öğretim yılında eğitim sistemine kazandırdığı MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne (MDTO MTAL) ve öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

MDTO, LGS 2020’de 400 ve üzeri puan alan ve MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ilk 3 sırada yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim yardımı olarak 400 TL burs vereceğini duyurdu. Söz konusu burslar, öğrenciler belirlenen başarı kriterlerini sağladıkları sürece, 4 yıl boyunca devam edecek.

Denize Gönül Veren Öğrencilere Burs İmkanı

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Denizcilik Lisesi’nin inşasının, Mersin’in denizci bir kent olabilmesi ve kenti denizcilik eğitiminde üst basamaklara yönündeki hedefler doğrultusunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Lokmanoğlu “Önemi giderek daha fazla anlaşılan mesleki ve teknik eğitim, öğrencileri sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve teknik uzmanlık ile donatmayı hedefleyen bir sistem. Bu çerçevede Okulumuz, geçtiğimiz yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki İşbirliği Protokolü kapsamında, Mersin’de proje okul seçilmiş ve okulun niteliklerini arttıracak önlemleri almak üzere Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulmuştu. PYK’nın aldığı kararlar doğrultusunda, okulumuzu bir cazibe merkezi haline getirmeyi ve gençlerimizin LGS başarısını ödüllendirmek istedik. LGS sınavlarında 400 ve üzeri puan alıp, tercihini MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yana kullanan ilk 3 öğrencinin eğitimlerine burs desteği ile katkı sunacağımızı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum diye konuştu.

10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri Arasından Üçer Öğrenciye Başarı Bursu

Öğrencilere desteklerinin bununla sınırlı olmadığını belirten Lokmanoğlu, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından başarı kriterlerini sağlayan üçer öğrencinin de başarı bursu ile destekleneceğini açıkladı.

“Denizcilik uzmanlık gerektiren, zor ancak çok özel bir meslektir” ifadelerini kullanan Başkan Lokmanoğlu, “Dünyada ve ülkemizde, gemilerde çalışacak nitelikli gemiadamlarına büyük ihtiyaç var. Bu nedenle denizcilik alanında nitelikli eğitim almış gençlerimizin diğer mesleklere oranla iş bulma şansı daha yüksek olacaktır. Dünya denizlerine açılmak ve dünyanın dört bir yanında bayrak dalgalandırmak ve ülkemizi temsil etmek gibi özel bir sorumluluğu üstlenmek isteyen, denize gönül veren gençlerimizi nitelikli bir denizcilik eğitimi almak üzere okulumuza davet ediyorum” dedi.

Kalite Denetiminde Tam Puan Alan Tek Okul

Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye gemiadamı ihtiyacını karşılamak, geleceğin denizcilerini çağın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek üzere Mersin Deniz Odası tarafından 11 yıl önce eğitim sistemine kazandırılan lise, geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Mersin’de pilot okul seçilmişti.

Devam eden süreçte gerek donanım gerekse eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla önemli iyileştirilmelerin hayata geçirildiği MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEB tarafından yapılan kalite denetimde 100 puan alma başarısını gösterdi. 1.081 farklı kriter üzerinden değerlendirilerek 100 tam puan almayı başaran Türkiye’deki tek lise olan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimde ise 37 adet eğitim verme yetkisi almayı başardı.

Yeni Nesil Meslek Lisesi

Denizcilik alanındaki tematik eğitim kurumlarından biri olan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Gemi Makine İşletmeciliği ve Güverte İşletme Programları bulunuyor. Yabancı dil derslerinin “Native Speaker" uygulaması ile (aynı anda iki eğitimci tarafından) verildiği okulda, Simülasyon Merkezi, Makine Atölyesi, Denizde Canlı Kalma Eğitimi İstasyonu, Revir, Yangın Eğitimi Merkezi gibi atölye ve donanımların yanı sıra uygulamalı eğitimlerde kullanılmak üzere iki ayrı eğitim teknesi de bulunuyor.

Sahip olduğu donanımlarla, denizde ve gemide yaşanabilecek her ortamı gerçekçi bir şekilde okulda deneyimleme imkânı sunan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin aynı zamanda temizlik ve sağlığa uygunluğunu gösterir ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ unvanları da bulunuyor.

MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine çağdaş, bilimsel ve nitelikli bir denizcilik eğitimi fırsatı sunan yeni nesil meslek liselerinden biri olarak öne çıkıyor.

Vira Haber