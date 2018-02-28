Heesen'den bem’beyaz’ bir süperyat

Heesen, 50 metrelik süperyat projesini tamamladı. Project Ayla adı ile inşa edilmeye başlanan süperyatın, isminin ‘White’ olduğu açıklandı.

Heesen’in Oss’daki tesislerinde son rötuşları tamamlanan süperyat, tersanede düzenlenen törenle suya indirildi. Heesen’in 5000 Alüminyum sınıfında inşa ettiği en son örnek olan White, Omega Architects stüdyosundan Frank Laupman tarafından tasarlandı. Tam boyu 49,8 metre olan ve 500GT hacim sınırının altında kalmak üzere tasarlanan yatın satışı, yapımına başlanmasından bir yıl sonra gerçekleşti.

Süperyat White’ın iç mekanını, İtalyan tasarımcı Cristiano Gatto tasarladı. Yatın sahipleriyle bire bir iletişim içinde geliştirdiği iç mekan tasarımında, salon ve sky lounge bölümlerindeki mobilyalar dikkat çekiyor. Sky lounge’un yuvarlak samimi masası ve bu bölümün açılabilir tavanı, görülmeye değer bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Loro Piana kumaşlı kanepeler ve deri detaylar, iç mekanın önemli unsurlarının başında geliyor.

Süperyat White’ın deniz testleri, Kuzey Denizi’nde gerçekleştirilecek. Testlerin ardından Nisan 2018’de sahibine teslim edilecek.

Vira Haber