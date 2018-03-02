Norveçli şirket Kuzey Denizi’ndeki çalışmalarını genişletecek

Norveçli enerji şirketi Wintershall Norge, Kuzey Denizi'ndeki Nova sahası için 230 milyon dolarlık iki büyük sözleşme imzaladı.

Norveç petrol ve doğal gaz işletmecisi Wintershall Norge, Kuzey Denizi’nde bulunan Nova petrol ve gaz sahası çalışmaları için 230 milyon dolar değerinde iki büyük sözleşme imzaladı. Şirket, Aker Solutions ile Denizaltı Üretim Sistemi (SPS) sözleşmesi imzalarken, Subsea 7 Norvey şirketi ile de Boru Hattı ve Denizaltı İnşa (PSC) sözleşmesi imzaladı.

Nova sahasındaki petrol ve gaz kaynaklarının genişletilmesi ve işlevselliği için planın 2018'in ilk yarısında sunulması bekleniyor.

İki anlaşma da şirkete sahayı komşu sahadaki Gjøa platformuna bağlaması için yedekleme planları yapma ve denizaltı pazarında gelişme olanakları sağlıyor.

Vira Haber