Rusya, Hindistan’a fırkateyn inşa edecek

Hindistan’da ekonomi alanında yayın yapan Business Standard yayın organına göre Rusya ve Hindistan 3 milyar dolarlık firkateyn anlaşması için el sıkıştı. Rusya, Hint donanmasına toplam 3 milyar dolar, tanesi 775 milyon dolar bedelle radar kesit alanı düşük firkateyn tedarik edecek.

Yayına göre teslimat sözleşmenin imzasından dört yıl sonra başlayacak. İlk gemi Kaliningrad’taki Yantar Tersanesinde gerçekleşecek. Diğer iki gemi ise Hindistan’dani Goa Tersanesinde inşa edilecek. Gemiler Rusya’da Project 1135 Burevestnik olarak bilinse de NATO çağrı adı Krivak olarak tanınıyor. Yeni gemiler modernize Krivak III sınıfı olarak adlandırılacak.

Hint Donanması halihazırda altı adet Krivak III firkateynini envanterde bulunduruyor. Yeni gemiler de Yantar’da inşa edilen son üç gemiyle aynı makina ve silah sistemine sahip olacak. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için maliye bakanlığı ve bakanlar kurulunun onayı gerekiyor.

Vira Haber