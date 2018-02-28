"Sachsen-Anhalt" deneme seferlerine başladı

ThyssenKrupp, F125 Sınıfı fırkateyn "Sachsen-Anhalt"ın şubat ayının son gününde ilk kez suyla buluştuğunu açıkladı. "Baden-Württemberg" ve "Nordrhein-Westfalen"den sonra "Sachsen-Anhalt", suya indirilen bu sınıfa ait üçüncü fırkateyn olma özelliğini taşıyor.

Geminin tahrik sistemi, manevra davranışı ve teknik operasyonlar da dahil olmak üzere teknik sistemleri ve ekipmanları, yaklaşık iki haftalık bir süre boyunca test edilecek. 149 metre uzunluğundaki platformlar 26 knot maksimum hıza ulaşabiliyor, yaklaşık 7 bin tonluk deplasmana sahip ve yeni bir kombine dizel-elektrik ve gaz (CODLAG) elektrik tahrik sistemi ile donatılıyor. Sistem, 20MW General Electric LM 2500 gaz türbini, her biri 3,015kW'lık dört adet MTU 20V 4000 M53B dizel motor ve iki adet Siemens elektrik motorundan oluşuyor.

Alman savunma tedarik ajansı BAAINBw, 2017 aralık ayında, F125 Sınıfı fırkateynlerin lider gemisi FGS Baden-Württemberg'ü testler sırasında belirlenen kusurların giderilmesi için Blohm+Voss Tersanesi'ne geri göndermişti. Donanım ve yazılım entegrasyonuna ek olarak, fırkateynlerde bir yatma açısı problemi tespit edilmişti.

Vira Haber