HEGİDAS İlk Kez Yerli ve Milli İmkânlarla Üretildi

Geliştirilen sistem, Türk Donanması’nın gemilerinde ve askeri gemi ihracat projelerinde kullanılacak.

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilik alanında kritik yerlileştirme ve millileştirme hamlesine imza attı. Su üstü savaş gemilerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen, Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS), STM’nin yerlileştirme çalışmaları ile Türkiye’ye kazandırıldı.

İlk İhracat Başarısı

STM ile Berkin Savunma Sanayi Mühendislik Ticaret A.Ş.’nin ortaklaşa geliştirdiği HEGİDAS, yurt içinde Milli Gemi Projesi MİLGEM başta olmak üzere, tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek. STM, yerli olarak geliştirilen HEGİDAS sistemini, şu an yürüttüğü bir ihracat projesi kapsamında iki korvete entegre edilecek. Böylece ilk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen HEGİDAS sistemi, ihracat başarısı da yakalamış olacak.

Güleryüz: Yurt Dışından Alıyorduk Artık Yerli Olarak Geliştiriyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin Türkiye’de askeri deniz projeleri alanında tasarımdan inşaya anahtar teslim öncü projelere imza attığını belirterek şunları kaydetti:

“Sadece gemilerimizin inşası değil, platformlarda kullanılan kritik sistemleri de güçlü yerli ekosistemimizle ile millileştiriyoruz. Helikopterlerin, gemiye güvenli bir şekilde inmelerini sağlayan HEGİDAS sistemini, Türkiye’de üretimi olmadığı için daha önce yurt dışından tedarik ediyorduk. Berkin Savunma ile birlikte geliştirdiğimiz HEGİDAS Sistemi ile Türkiye’de ilk kez bu alanda yerli ve milli bir ürün ortaya koyduk. Geliştirdiğimiz HEGİDAS, helikopter pilotlarının işini kolaylaştırması, saha operasyonlarında hızlı aksiyon alması, ilerici ve modern olması açısından dünya arenasında muadilleri rekabet edebilecelk nitelikte. Hem Türk Donanmasına hem de ihracat projelerimizde gemilerimizin yerlilik oranını bu yolla biraz daha artırmış olacağız. HEGİDAS sistemini şu an yurt dışı ihracat projemizde iki korvete entegre ediyoruz. Ardından Milli fırkateyn projemiz, MİLGEM 6-7-8’leri de bu milli sistemle donatmayı planlıyoruz. HEGİDAS ile ileri bir teknolojik kabiliyet elde etmekle kalmayıp, ülkemizden döviz çıkışını da engellemiş, aynı zamanda katma değeri yüksek ihracatımızı desteklemiş olduk. Askeri denizcilik alanında yerlileştirme müjdelerimiz devam edecek.”

Helikopter Pilotlarının Gözü Kulağı: HEGİDAS

Görsel yönlendirme ve uçuş güvertesi aydınlatma ekipmanlarından oluşan, sistem ekipmanlarının uygun konfigürasyonda çalışmasını sağlayan yazılımları barındıran HEGİDAS, pilotların helikopteri gemiye güvenli bir şekilde yaklaştırması ve indirmesi için kritik bir rol oynuyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen HEGİDAS ile helikopterler hem gündüz hem de gece operasyonlarında, gemiye güvenli iniş gerçekleştirebilecek. Pilotlara görüş şartlarının uygun olmadığı ve gece durumunda emniyetli bir şekilde operasyon yapmasına imkan tanıyan HEGİDAS, pilot iş yükünü en az seviyeye indiriyor. HEGİDAS, helikopter platformuna sahip korvet, fırkateyn, lojistik destek veya tanker gemileri dahil olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek.

Vira Haber