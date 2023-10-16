America’s Cup Heyecanı Devam Ediyor

İspanya’nın Barselona şehrine bağlı Vılanova I La Geltrú beldesinde gerçekleşen yarışların bu yılki ikinci ayağının adresi ise 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kenti olacak. Yelkenli yarışı denilince akla ilk gelen turnuva olan ve tarihi 1851 yılına dayanan America’s Cup’un 2023 yılı etapları tamamlama rotasına girdi. Deniz motorları üreticisi Japon devi Yanmar’ın çok uzun yıllardır sponsorluğunu yaptığı America’s Cup’ta Yeni Zelanda, Büyük Britanya, ABD, İsviçre ve Fransa’dan gelen takımlar dereceye girmek için kıyasıya yarışıyor. Turnuvanın İspanya ayağı, 14-17 Ekim tarihlerinde Barselona’nın deniz kıyısındaki beldesi Vılanova I La Geltrú’da düzenlendi. Birçok kategoride 210 yelkencinin katıldığı yarış, Akdeniz’de büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışın bu yılki ikinci ayağı ise 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleşecek. Yine birçok yelken sporcusu dereceye girmek için Kızıldeniz’de ter dökecek.

2024’te Barselona’da tamamlanacak

Yelken yarışlarının zirvesi sayılan America’s Cup yarışlarının 37’ncisi 2024 yılında Barselona’da Ağustos ve Ekim aylarında düzenlenecek Challenger Seçim Serisi ve Amerikan Kupası Maçı ile tamamlanacak.

İnovasyon ile teknolojinin ötesine uzanıyor

Yanmar, denizcilik endüstrisinde gelişmiş ve sürdürülebilir çözümleri sağlayan küresel lider konumunda bulunuyor. Yanmar’ın sürdürülebilir inovasyona olan bağlılığı deniz motoru teknolojisinin ötesine uzanıyor. Deniz motoru, tarım makineleri, inşaat ekipmanları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar gibi çok çeşitli bir ürün yelpazesine sahip Yanmar, herkes için sürdürülebilir bir gelecek sunma misyonuyla hareket gediyor.

Sürdürülebilir gelecek için hareket ediyor

Uluslararası katılımcıların yer aldığı ve tarihsel derinliği olan America’s Cup gibi bir yelken yarışının spor tarihi açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren America's Cup CEO'su Grant Dalton, “Yıllar boyunca America's Cup'a verdiği önemli destek için Yanmar'a minnettarız. Yanmar'ın yenilikçiliğe, mükemmelliğe ve denizcilik sektöründe sürdürülebilirliği artırmaya olan bağlılığı, Americas Cup’ta derinden yankılanıyor” dedi.

Karbon emisyonunu azaltma hedefi

"Yanmar Green Challenge 2050'yi kendi sürdürülebilirlik yarışımız olarak ve insanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı karada, denizde ve şehirde karbon emisyonlarını azaltmak için birlikte çalışmaya aktif olarak dahil etmenin bir yolu olarak görüyoruz" diyen Yanmar Holdings Marka ve Tasarım Bölümü Başkanı Nagaya 'Dezi' Akihiro "Bu tarihi yarışa sponsorluğumuzu sürdürmekten ve onun sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve takım çalışması değerlerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Daha yeşil bir geleceği teşvik ediyor

Yanmar Green Challenge 2050 bayrağı altında Yanmar, sera gazı içermeyen bir şirket olmak için kendisine iddialı bir hedef belirledi. Yanmar’ın hidrojen yakıt hücreleri, pil teknolojisi ve hidrojen motor teknolojisi dahil olmak üzere çok çeşitli alternatif enerji çözümleri dahil teknolojik yenilikleri, dünya çapındaki endüstriler için daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Yarış programı- Ön Yarışlar

29 Kasım – 2 Aralık 2023, Cidde, Suudi Arabistan

Ağustos 2024, Barselona, İspanya

Challenger Seçim Serisi

Ağustos-Eylül 2024, Barselona, İspanya

Amerika Kupası Maçı

12 – 20 Ekim 2024, Barselona, İspanya

Vira Haber