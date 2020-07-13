Heybeliada'da Çıkan Yangınla İlgili Son Durum Ne?

Heybeliada Aşıklar Yolu'nda ormanlık kısımda, iki farklı bölgede orman yangını çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 civarında çıkan yangın 19.45'te söndürüldü.

Yangından sonra adaya İstanbul'dan çok sayıda iş makinesi gönderildi. Ada sakinlerinin de katıldığı soğutma çalışmaları ormanlık bölgede devam ediyor.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTI"

Hem yangına hem de soğutma çalışmasına katılan adalılardan Atilla Keke, “İlk önce bayrak tarafında yangın haberini aldık. Ondan sonra ikinci haber geldi Çamlık Limanı diye. Daha sonra üçüncü haber geldi mezarlık diye. Helikopterlerden bir taraftan söndürmeye başladılar. Biz de adalılar olarak elimizden geleni yapmak için yukarıya çıktık. Herkes elinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştı." dedi.

"KİMİ KUM TAŞIDI, KİMİ SU"

Ada sakini Savaş Güven de “Ben adanın İstanbul'a bakan kısmında oturuyorum. Tam tersi yerde çıkmıştı yangın evimden görünüyordu. Dumanları görür görmez direkt giyinip çıktım. 1,5 saatte itfaiyenin ve adalı hemşehrilerimin desteğiyle çoluk çocuk, genç, yaşlı demeden kimi kum taşıdı kimi bidonlarla su taşıdı, bu şekilde aşağı kadar gelerek söndürdük." diye konuştu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, 3 kişinin gözaltına alındığı yangınla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Vira Haber