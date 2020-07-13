Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Belli Oldu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, 2019'da sanayinin zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışları ile yine Tüpraş yer aldı.

Listede ikinciliği, 37 milyar 71 milyon lira üretimden satışlarıyla Ford Otomotiv alırken, Toyota Otomotiv de 25 milyar 851 milyon lira üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu. Sıralamada Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışlarıyla dördüncü oldu.

Vira Haber