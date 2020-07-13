İstanbul Boğazı’nda Salgın Nedeniyle Teknelere Sıkı Denetim!

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde koronavirüs önlemleri nedeniyle geniş kapsamlı denetim yaptı. İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara ceza uygulandı.

Teknede belirlenen kapasiteyi aşarak düğün, nişan ve eğlence etkinliği yapan bazı gruplara da sosyal mesafe kurallarına uymamaları nedeniyle işlem yapıldı. Yapılan denetimlere 6 Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ve 2 polis botu olmak üzere toplamda 8 bot yer aldı. Diğer yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.

Vira Haber