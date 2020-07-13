TMMOB 40.Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) gerçekleştirdiği 40'ıncı Olağan Genel Kurulu Toplantısında adaylar belli oldu.

İki gün süren toplantıda GEMİMO'nun önde gelen isimleri ve STK'lar konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk konuşmayı genel kurula misafir olarak katılan Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) adına yönetim kurulu genel sekreteri Kapt. Zafer Akbulut yaptı.

Akbulut, “40’ıncı dönem yönetim kuruluna da başarılar diliyoruz. Olağan genel kurul camiamıza hayırlı olsun” dedi.

GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın ise yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde mesleğimize sahip çıktığınız için, ülkemizin sorunlarına sahip çıkıp böyle bir ortamda buraya geldiğiniz için hepinizi yürekten alkışlıyorum bu katkılarınızdan dolayı" dedi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE GEMİMO "AYNI YÖNETİMLE DEVAM" DEDİ

Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre TMMOB GEMİMO aynı yönetimle devam kararı aldı.

40. Dönem Yönetim Kurulu Asil Aday Listesi

Feramuz Aşkın

A.Yaşar Canca

Görkem Kökkülünk

Salih Bilal

Selçuk Nas

Gizem Çevik

Ayşe Aslı Başak

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları

Murat Akpınar

Hatice Yılmaz

Gizem Kayışoğlu

Veysi Başhan

Atılay Özay

Merve Gül Çıvgın

Yunus Emre Aşkın

Selen Uygur

Denetleme Kurulu Asil Üye Adayları

Ömür Karataş

Güner Gözüm

Yusuf Küçükdeveci

Onur Kurulu Asil Üye Adayları

Fahrettin Küçükşahin

Mehmet Murat Nurova

Asım İlker Meşe

Mehmet Akça

Akif Tuna