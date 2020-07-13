TMMOB 40.Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nın (GEMİMO) 40'ıncı Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) gerçekleştirdiği 40'ıncı Olağan Genel Kurulu Toplantısında adaylar belli oldu.
İki gün süren toplantıda GEMİMO'nun önde gelen isimleri ve STK'lar konuşmalarını gerçekleştirdi.
İlk konuşmayı genel kurula misafir olarak katılan Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) adına yönetim kurulu genel sekreteri Kapt. Zafer Akbulut yaptı.
Akbulut, “40’ıncı dönem yönetim kuruluna da başarılar diliyoruz. Olağan genel kurul camiamıza hayırlı olsun” dedi.
GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın ise yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde mesleğimize sahip çıktığınız için, ülkemizin sorunlarına sahip çıkıp böyle bir ortamda buraya geldiğiniz için hepinizi yürekten alkışlıyorum bu katkılarınızdan dolayı" dedi.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE GEMİMO "AYNI YÖNETİMLE DEVAM" DEDİ
Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre TMMOB GEMİMO aynı yönetimle devam kararı aldı.
40. Dönem Yönetim Kurulu Asil Aday Listesi
Feramuz Aşkın
A.Yaşar Canca
Görkem Kökkülünk
Salih Bilal
Selçuk Nas
Gizem Çevik
Ayşe Aslı Başak
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları
Murat Akpınar
Hatice Yılmaz
Gizem Kayışoğlu
Veysi Başhan
Atılay Özay
Merve Gül Çıvgın
Yunus Emre Aşkın
Selen Uygur
Denetleme Kurulu Asil Üye Adayları
Ömür Karataş
Güner Gözüm
Yusuf Küçükdeveci
Onur Kurulu Asil Üye Adayları
Fahrettin Küçükşahin
Mehmet Murat Nurova
Asım İlker Meşe
Mehmet Akça
Akif Tuna
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