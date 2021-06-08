Hindistan, 6 Büyük Limanda Denizci Aşılama Programı Başlatıyor!

Deniz Haber'de yer alan habere göre dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke, Hindistan'a uğrak yapmış gemi ve personeli yasaklarken, Hindistan uluslararası ticaret filosuna dünyanın en iyi mürettebat sağlayıcısı statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Altı büyük limanda aşı merkezi kuruluyor!

Bu durumun bir sonucu olarak önlem almak üzere harekete geçen Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Mansukh Mandaviya cumartesi günü yaptığı açıklamada altı büyük limanda aşı merkezi kurulumuna başlandığını açıkladı. Söz konusu limanların Mumbai, Cochin, Chennai, Visakhapatnam, Kalküta ve Tuticorin olduğu belirtildi. Mandaviya bir paylaşımında; "Hindistan denizcilere aşı sağlamaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca tam aşılı mürettebat talep eden birçok armatörle çalışmaya derhal geri dönmek için Hintli denizciler, hükümeti Covishield aşısı dozları arasındaki 84 günlük bekleme süresini kısaltmaya çağırıyor. Bunun yanında birçok denizcilik organizasyonu ve büyük gemi işletmecileri son haftalarda Hindistan'da kendi aşılama programlarını oluşturdu.

Vira Haber