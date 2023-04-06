Hindistan ve Sri Lanka Deniz Kuvvetlerinden SLINEX-23 Tatbikatı

Hindistan ve Sri Lanka deniz kuvvetlerinin 10'uncu ortak SLINEX-23 tatbikatı Kolombo açıklarında başladı.

The Indian Express'in haberine göre, Hindistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 8 Nisan'a kadar sürecek SLINEX-23 tatbikatının deniz safhasının başladığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın deniz safhasına Hindistan tarafının yerli üretim Kamorta sınıfı denizaltı savunma korveti INS Kiltan ve açık deniz devriye gemisi INS Savitri, Sri Lanka tarafının ise SLNS Gajabahu ve SLNS Sagara gemileriyle katıldığı belirtildi.

Tatbikatın bu safhasına her iki taraftan deniz karakol uçakları, helikopterler ve özel kuvvetlerin iştirak edeceği belirtildi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri açıklamasında, "SLINEX, çok yönlü ortak deniz harekatlarını icra ederken birlikte çalışabilirlik ile karşılıklı anlayışı geliştirmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlamaktadır." ifadesi yer aldı.

Ayrıca, tatbikatın liman safhasında, mesleki, kültürel, spor gibi sosyal etkinliklerle "iki donanma arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmenin" amaçlandığı kaydedildi.

Bir önceki SLINEX deniz tatbikatı, 7-12 Mart 2022'de Visakhapatnam açıklarında yapılmıştı.

Vira Haber