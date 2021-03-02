Hırvatistan, IMO Tarafından Yayınlanan Hong Kong Convention’ının En Yeni Üyesi Oldu

Gemilerin güvenliğinden ve operasyonel verimliliğinden ödün vermeden güvenli ve çevreye duyarlı geri dönüşümü kolaylaştırmayı konu alan sözleşme, gemilerin tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımı ile gemi geri dönüşümüne hazırlık konularını kapsamaktadır.

Antlaşma uyarınca, geri dönüşüme gönderilecek gemilerin, her bir gemiye özel tehlikeli maddelerden oluşan bir envanter taşımaları gerekmektedir.

Gemi geri dönüşüm tesislerinin, teknik özelliklerine ve envanterine bağlı olarak her geminin geri dönüştürülme şeklini belirterek, gemilerin geri dönüşümü için bir plan sağlaması gerekmektedir.

Anlaşmaya şu ana kadar katılan on altı ülke Belçika, Kongo, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, Panama, Sırbistan ve Türkiye'dir.

IMO'ya göre, sözleşmenin on altı sözleşmeli devleti, şu anda dünya ticari gemicilik tonajının yaklaşık yüzde 29,58'ini oluşturuyor.

Vira Haber