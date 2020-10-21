Hopaport’ta IMGD Eğitimi Gerçekleştirildi

HOPAPORT’ta, Denizyolu İle Taşınan Tehlikeli Mallara İlişkin Uluslararası Kod (IMGD Kod), Ülkemiz mevzuatlarında geçen “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması” Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında mevzuat bilgilendirme eğitim toplantısı Hopa TSO Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, ISG Uzmanı Emine Gümüşkaya ve Departman Müdürleri ve Tank Terminal servisinde görevli personel katıldı. HOPAPORT danışman firması BULUŞ OSGB’den İSG Uzmanları ve IMDG Kod eğiticileri Ferit Göksu tarafından verilen eğitimde konu ile ilgili yönetmelikler değerlendirildi, yönetmelikler kapsamında işletmenin sorumlulukları üzerinde duruldu.

Eğitimde aynı zamanda HOPAPORT ile beraber çalışan diğer paydaş firmalarda görev ve sorumlulukları da değerlendirildi.

Eğitimde HOPAPORT’a denizyolu ve karayolu ile gelen tehlikeli malların yüklenmesi, boşaltılması, elleçlenmesi, istiflenmesi, depolanması ve taşınmasında söz konusu mevzuatlardaki uyulması gereken kurallar gözden geçirildi.

HOPAPORT’ta Tank ve LPG Terminalinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak çalışmasını sağlamak ve tehlikeli malların çevreye ve alıcı ortama zarar vermeden, güvenli bir şekilde elleçlenmesinin sağlanmasının amaçlandığı toplantıda Danışman firma temsilcilerine sorulan sorular ardından sona erdi.

Vira Haber