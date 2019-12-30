HOPAPORT’tan yeni yıl balosu

HOPAPORT Yılbaşı Balosuna Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Hopa Liman Başkanı Zeki Muammer Merev, Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Sahil Güvenlik Bot komutanı Can Çakıcı, HAVAŞ yetkilileri, Departman müdürleri ve tüm departmanlarda çalışan personeller eşleri ile birlikte katıldılar.

Hedefe ulaşmak el ele vermekten geçiyor

HOPAPORT’un hedefleri olan, yeni projelerle her yıl bir önceki yıl hedefini geçerek yeni ufuklara yelken açan bir liman olduğunu dile getiren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer “Geride bıraktığımız 2019 yılında ülkemizde yaşanan tüm gelişmelere karşın hedeflerimize ulaşmada ciddi adımlar attık. Özellikle yılın ikinci yarısında işlem hacmimizdeki artışı 2020 yılında da el ele vererek artırmak istiyoruz. HOPAPORT olarak bölgenin Samsun ve Trabzon Limanları arasında yerini almış durumdadır. Çimento terminalimizin devreye alınarak ülke ekonomisinin hizmetine sunulması limanımıza artı değer katarken, 2020 yılında da LPG Terminalimizi hizmete sokabilmemizin çabası içindeyiz” dedi.

“Tüm departmanlarda çalışan müdüründen sahada çalışan arkadaşlarımıza kadar el ele vererek bu hedeflere ulaşıyoruz. 2020 yılının ülkemiz, bölgemiz, Artvin’imiz ve Hopa’mız, HOPAPORT bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımız, limanımızla bağlantılı iş yapan tüm nakliyeci kardeşlerimiz ve aileleri için sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesi dileğimle hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Yılbaşı balomuza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, iyi yıllar diliyorum” dedi.

HOPAPORT Lojistik Danışmanı Atilla Yıldıztekin’de gecede yaptığı konuşmada 8 yıldır Hopa’ya ayda bir geldiğini ve hep gelirken koşa koşa geldiğini ve Hopa’yı sevdiğini ve burada güzel dostluklar kurduğunu ifade ederek “Bizim tek amacımız limanımızı her ay, her yıl bir önceki aydan, bir önceki yıldan daha iyi noktaya taşımaktır. Geçen yıla göre bu yılı daha iyi bitirdik. Amacımız 2020 yılını daha iyi bir noktaya taşımaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir 2020 yılı diliyorum” dedi.

Geceye katılan Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek yaptığı konuşma da HOPAPORT’un Hopa için çok önemli bir değer olduğunu ifade ederek “Kurumlarımız ve bireyler ve STÖ’ler olarak HOPAPORT’a sahip çıkmak gerekliliğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu geceyi organize eden HOPAPORT yönetimine de teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan Sanatçı Erdal Bayrakoğlu geceye katılanlara eğlenceli bir gece yaşattı. Yılbaşı balosu gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencenin ardından sona erdi.

Vira Haber