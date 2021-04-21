Howden Denizcilik Sigortalarında Büyüyor

Salgın dönemi, denizcilik sigortaları alanındaki etkilerini sürdürürken, yaşanan gemi adamı değişimi konusundaki problemler ve karantina riskleri gibi konular P&I Sigortalarının öneminin altını tekrar çizdi. Bu kapsamda Howden Londra ekibi liderliğinde Kulüplerin finansal performansı ve Covid-19 süreci hakkındaki değerlendirmeleri de içeren 2020-2021 P&I Raporu hazırlandığını belirten Howden ACP CEO’su Erdal Seferbay, raporun müşterilerine dağıtıldığının bilgisini verdi.

P&I KULÜPLERİNİN NEGATİF YÖNLÜ TALEPLERİ AÇIKLANDI

Howden ACP CEO’su Erdal Seferbay, P&I Kulüplerinin 2019-2020 dönemini nisbeten rahat geçirmelerinin ardından, salgın, yükselen hasarlar ve ekonomik koşulların olumsuz etkilediği yatırım kazançları sebebiyle kulüplerin zor bir döneme gireceğini belirtti. Bu doğrultuda Kulüpler 2021-2022 yenileme dönemi için beklenen genel artış taleplerini duyurdu.

Seferbay, “Kulüplerin geçen yıla oranla prim ve muafiyet artışlarının devam ettiğini ve yalnızca 3 kulübün artışları açıkça duyurmak yerine gemi sahibi üyeleri özelinde yenileme yapılacağını bildirdiğini belirtti. Duyurulan artışların 5 ila yüzde 10 aralığında olduğu ve muafiyet artış oranlarının da yükseldiği görüldü.”

Salgının piyasalar üzerine etkilerinin sürmeye devam etmesinin beklendiği 2021 yılının sonunda da, finansal dengelerini koruma amacıyla hareket eden Kulüplerin benzer genel artış taleplerinin önümüzdeki poliçe döneminde de devam edebileceği öngörülüyor.

YENİ RİSKLERİN DEVAMI

Salgının etkileriyle birlikte gelen denizcilik sektöründeki en büyük sorun gemi adamı değişimi konusu oldu ve bu konunun çözümü için kollarını sıvayan denizcilik sektörü bu alanda hala çözüm arayışlarına devam ediyor.

Salgının etkilerinin yanı sıra küresel iklim krizi sebebiyle karşılaşabilecek doğal afet ve benzeri risklerin sigorta sektöründeki sıkıntıyı arttırması da beklenen diğer bir konu olarak vurgulanıyor.

Vira Haber