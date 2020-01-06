Hücum Gemisi TCG Anadolu 2020’de teslim edilecek

Başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2019 faaliyetlerine ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020 sonunda Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun 2020’nin sonunda teslim edileceğine değinen Demir, “Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TGC Anadolu'yla beraber Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un teslimatı da gerçekleşecek” dedi. Bunlarla birlikte Savunmada 2020'de yeni teslimatlar başlayacağını söyledi. İki adet acil müdahale dalış eğitim botu teslim edilecek ve yeni SAT botunun ikincisi kullanıma sunulacağı açıklandı. Ayrıca Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında geminin detay tasarım aşaması tamamlanacağı ve Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu (PREVEZE YÖM) Projesi ön tasarım aşaması sonuçlandırılacağı bildirildi.

Vira Haber