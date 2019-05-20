Hüsnü Özyeğin son gemisini Hong Kong'a sattı
FİBA Holding'in patronu Hüsnü Özyeğin, denizcilik sektöründen çekiliyor. Özyeğin, sahibi olduğu son gemiyi de Hong Kong merkezli sahibi Island Navigation'a sattı.
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Türk ekonomisinin en önemli gruplarından FİBA Holding'in patronu Hüsnü Özyeğin, denizcilik sektöründen çekiliyor. Özyeğin, sahibi olduğu son gemiyi de Hong Kong merkezli sahibi Island Navigation'a sattı. 50.000 dwt ağırlığı olan gemi için Asyalı dev, Özyeğin'e 26 milyon dolar ödeyecek.
2 ŞİRKETİ VARDI
Özyeğin, daha önce sektörde 2 şirketle faaliyet gösteriyordu. Fors Denizcilik, Fiba Holding ve KGS Denizcilik’in yüzde 50-50 ortaklığıyla 26 Şubat 2007’de kurulurken şirket ortağı KGS’nin hisselerinin yüzde 50’si Galatasaray Holding iştiraki Çelik Tekne Grubu’na, diğer yüzde 50 hissesi ise Kam Denizcilik’e ait bulunuyor.
Kaynak: Finans Gündem
Vira Haber
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Etiketler : Hüsnü özyeğin, gemi, fiba holding, denizcilik, Island Navigation, KGS Denizcilik
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