Hyundai Heavy, petrol şirketini Aramco'ya satıyor

Güney Kore tersanesi Hyundai Heavy Industries, petrol rafinerisi Hyundai Oilbank'taki payını Suudi Arabistan petrol devi Saudi Aramco'ya satıyor. Haber ajansı Yonhap , Hyundai Oilbank'taki yüzde 17 hissenin 1.2 milyar ABD dolara satıldığını yazdı.

Yonhap’a göre, para Hyundai Heavy Industries’in Güney Kore’deki bir başka büyük tersane olan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering’in (DSME) satın alınmasında kullanılacak.

Hyundai Heavy'nin DSME'yi 1,78 milyar ABD doları karşılığında satın aldığı iki tersanenin birleşmesi uzun zamandır devam ediyor ve anlaşma sonunda bu yılın Mart ayında imzalandı.

Vira Haber