İBB’den şehit ve gazi ailelerine boğaz turu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi terörle mücadele kapsamında şehit düşen ve gazi olan askerlerimizin aileleri için boğaz turu düzenledi. Boğaz turuna katılan misafirler İstanbul’un güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekanlarını denizden görme imkanı buldu.



Vapur müzisyenleri konser verdi



Kırıkkale Valiliği tarafından İstanbul’a gelen yaklaşık 35 kişilik şehit ve gazi yakınları İBB iştiraki Şehir Hatları tarafından misafir edildi. Ailelere moral vermek ve İstanbul’un güzelliklerini yakından göstermek için boğaz turu düzenlendi. Haliç Tersanesi’nden başlayan boğaz turunda misafirler Kız Kulesi, Boğaz’ın her iki yakasındaki tarihi köşk ve yalılar, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli ve Anadolu Hisarları gibi tarihi mekanları yakından görme fırsatı buldu. İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanları misafirlerin büyük ilgisini çekti. Keyifli geçen boğaz turunda misafirler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Şehit ve gazi ailelerine ikram edilen yemeğin ardından vapur müzisyenlerinden oluşan grup Türk Halk Müziği’nden eserler icra etti. Mini konser misafirler tarafından beğeniyle takip edildi. Boğaz turunun ardından şehit ve gazi yakını ailelere günün anısına özel hediyeler verildi.







Vira Haber

