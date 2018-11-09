Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Küba’da Havana Kruvaziyer Limanı’nın işletmesinin 21 Haziran’da devralınması ardından, dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu pazarı Karayipler’de genişleme stratejimiz çerçevesinde yeni bir adım attık. Nihai anlaşmanın 2019’un ilk yarısında imzalanmasını bekliyoruz” dedi.

Münhasıran imzalanan anlaşma sonrasında görüşmelerin başarıyla sonuçlanması halinde Global Ports Holding, limanın kruvaziyer operasyonlarını üstlenmenin yanı sıra dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinin limana yanaşmasına imkan verecek yatırımları yapacak. İşletme hakkı ayrıca duty free mağazaların ve yiyecek-içecek alanlarının bulunduğu AVM’yi ve yenilenmesini de kapsayacak.

Ayrıca, Oasis Sınıfı olarak adlandırılan dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinin St. John’s Kruvaziyer Limanı’na yanaşabilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak. İşletme hakkı, limanın duty free mağazaları ile yeme-içme alanlarının bulunduğu AVM’sinin işletmesi ve yenilenmesini de kapsayacak.

YOLCU SAYISI ORTA VADEDE 1 MİLYONU AŞACAK

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, St. John’s Kruvaziyer Limanı’nı bu yılı yaklaşık 800 bin yolcuyla tamamlayacak. Rakamın orta vadede 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor” dedi.

Karayipler’in küresel kruvaziyer yolcu rakamlarından aldığı yüzde 35 pay aldığını ifade eden Sayın, “Karayipler’de 2017’de 9,6 milyon kruvaziyer yolcusunun seyahat etti. Karayipler pazarı, 2012’den bu yana yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüdü. Büyüme hızının 2020’de yüzde 6’ya ulaşması bekleniyor” diye konuştu.

Vira Haber