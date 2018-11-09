Sazanlar da destek kapsamına alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Kahramanmaraş’ta, balıkçılık desteği hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Balıkçılık destekleri kapsamında alabalıkta verilen 1 TL’lik desteğin 1.5 TL’ye çıkacağını söyleyen Pakdemirli, 2019’da ilk kez sazan yetiştiriciliğinin destek kapsamına alınacağın, kilogram başına 50 kuruş destek verileceğini ifade etti.

Dr. Pakdemirli bu açıklamasını Twitter üzerinden de paylaştı.

Balıkçılık desteklerimiz kapsamında alabalıkta verdiğimiz 1 liralık desteği 2019’da 1,5 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca 2019’da ilk defa sazan yetiştiriciliğini destekleme kapsamına alıp, kg başına 50 kuruş destek vereceğiz. Kahramanmaraş’ın güzel insanlarına hayırlı olsun.

Vira haber