Filipinler Rusya’dan denizaltı alacak
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Rusya’dan savaş helikopterleri ve dizel denizaltılar dahil birkaç silah türünün satın alınması olasılığı üzerinde çalıştıklarını belirtti.
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Endonezya’daki silah fuarına katılan Lorenzana, Rus medyasına açıklamasında, “Saldırı ve nakliye helikopterleri dahil birkaç silah türünü inceliyoruz. Ayrıca ateşli silah, ek anti tank roketatar ve mühimmat almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Ülkesinin gelecekte Rus yapımı dizel denizaltıları da satın alabileceğini dile getiren Lorenzana, “Farklı seçenekler değerlendiriyoruz. Kilo sınıfından dizel denizaltılar seçeneklerden biri” dedi.
İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğinin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Filipinli bakan, “Rusya’da küçük bir parti roketatar aldık. Ama bu, iki ülke askerleri arasındaki işbirliğinin sadece başlangıcı” diye ekledi.
Vira Haber
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Etiketler : Endonezya, rusya, gemi, denizaltı, dizel denizaltı, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana
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