Filipinler Rusya’dan denizaltı alacak

Endonezya’daki silah fuarına katılan Lorenzana, Rus medyasına açıklamasında, “Saldırı ve nakliye helikopterleri dahil birkaç silah türünü inceliyoruz. Ayrıca ateşli silah, ek anti tank roketatar ve mühimmat almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin gelecekte Rus yapımı dizel denizaltıları da satın alabileceğini dile getiren Lorenzana, “Farklı seçenekler değerlendiriyoruz. Kilo sınıfından dizel denizaltılar seçeneklerden biri” dedi.

İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğinin gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Filipinli bakan, “Rusya’da küçük bir parti roketatar aldık. Ama bu, iki ülke askerleri arasındaki işbirliğinin sadece başlangıcı” diye ekledi.

Vira Haber