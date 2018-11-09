Proje Okul Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu (Denizcilik) Lisesi 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde 2018 Nisan ayında Proje Okul kapsamına alındı. Yine yönetmelik gereği okul müdürü başkanlığında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere belirlenmiş kurum ve kişiler davet edilerek proje danışma kurulu oluşturuldu.



İşte o kurulun üyeleri;

Okul Müdürü Barış Saygılı, Müdür Başyardımcısı Bülent Serdaroğlu, Deniz Ticaret Odası temsilcisi Bahadır Küçük, Piri Reis Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oktay Çetin, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Nejat Koçar, Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Erden Tuğcu, Okul Mezunlar Derneği (ODEMED) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Demir, üyesi Özgür Çetinkaya, Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Paksoy, okul meslek öğretmenleri temsilcisi Tolga Deniz, okul branş öğretmenleri temsilcisi Fikret Yıldırım ve öğrenci meclis başkanı Mustafa Kesgin.

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erhan Sancar’ın katılım gösterip açılışını yaptığı toplantı sektördeki önemine yaraşır kalite düzeyine çıkartılması yönünde destek olacakları, bakanlık nezdinde okulun ve danışma kurulunun yanında olduklarını iletti. Sancar ayrıca, ilçe genelindeki 18 ortaokuldan öğrencilerin okula getirilerek denizciliğin teşvik ve tercih edilmesi yönünde bir çalışmanın yapılacağının bilgisini verdi. Milli eğitim olarak Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu (Denizcilik) Lisesine ayrı bir önem verdiklerinin altını çizdi. Bu kurulun ortaya koyacağı sinerji ve güç birliğinden okulun dolayısıyla öğrencilerin kazanacağını belirtti.

Okul Müdürü Barış Saygılı, Ortaköy’ün ne için proje okulu yapıldığı hakkındaki bilgilendirmelerinin ardından proje okul danışma kurulunun amacını açıklayarak, daha önce iç dinamiklerle yapılan toplantıda görüşülen İngilizce hazırlık sınıfının açılması ve yatılılık sistemine geçiş kararları doğrultusunda hazırlanmış olan raporlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yükseköğretim kurumlarına ve sektöre nasıl daha kaliteli mezun gönderebiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Saygılı, bu anlamda proje okul kavramının Avrupa Birliği projeleri ile karıştırılmaması gerektiğini, buradaki anlamın özel statülü okul olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Yürütülecek her türlü çalışmanın okulumuzun niteliğini artıracağından bütüncül yaklaştığımızda bu faaliyetleri proje olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Örnek çalışmalar olarak; üniversitelerden akademisyenlerin ve sektörün önde gelenlerinin öğrenci, veli ve öğretmenlere verecekleri seminerleri, kız öğrencilere ayrıca seminerler yapılması denizcilik alanında çalışmaya yönelik motivasyon toplantıları, kariyer etkinlikleri, ingilizce ve mesleki ingilizce destek kurslarının üniversite desteği ile yapılması...vb çalışmaların yapılmasını ifade etti.

Geçmiş dönemde İngilizce hazırlık eğitimi veren ve yatılı olan okulun o dönemdeki öğrenci kalitesine ve denizde çalışma oranlarına vurgu yapılarak bahsi geçen konuların denizcilik eğitimi için önemi hakkında görüş birliğine varıldı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Nejat Koçar, proje okul danışma kurulunun kurumsal bir yapıda işlemesi, amaçlarının ve kapsamının iyi belirlenmesi gerekliliğine vurgu yaparak, yapılacak çalışmaların sektöre fayda sağlayacağını bildirdi. Okulda düzenlenecek kariyer günlerinin faydalı olacağını belirten Koçar, ayrıca okula yeni giren öğrencilere bir haftalık oryantasyon eğitiminin verilmesini, bu eğitimin öğrenciler üzerinde gelecek kariyer hedeflerine olumlu etki yaratacağını ve bu konuda okul olarak destek olabileceklerini iletti. Bu anlamda okula yeni gelen öğrencilerin ilk hafta okul dışında bir gemide 1 gece konaklamalarının 14 yaşındaki bir öğrenciyi fazlası ile etkileyeceğini bildiren okul müdürü Barış Saygılı’nın bu düşüncesine, Piri Reis Üniversitesi dekan yardımcısı Oktay Çetin tarafından kendi okul gemilerinde bu projenin değerlendirilebileceği yönünde destek açıklaması yapıldı.

Galatasaray Üniversitesi Meslek yüksekokulu müdürü Dr. Erden Tuğcu, öncelikle proje danışma kurulunun işleyişine yönelik bir yönerge oluşturmanın hem kurul için hem de emsalleri için fayda getireceğini belirtti. Ayrıca meslek lisesinden gelen birçok öğrencinin meslek yüksekokulundan sonra da fakülteye devam etmek istediğini, fakat son 2 senedir sınavla geçiş başladığından bu yana Anadolu liselerinden daha fazla öğrenci geldiğini ve akademik başarının 4 yıllığa geçişlerde arttığını fakat öğrencilerin mesleki bilgilerinin daha zayıf kaldığına dikkat çekti. 2004’ten bu yana Ortaköy ile protokollerinin sorunsuz işlediğine, yönetim, öğretmen ve buradan gelen öğrencilerle uyum içinde ilerlediklerine değinen Tuğcu, YÖK ve uluslararası mevzuatlar konularına değinerek, meslek yüksekokulu ve denizcilik fakültelerinin eğitim müfredatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Piri Reis Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Oktay Çetin, Ortaköy’den gelen öğrencilerin denizcilik örf ve adetleri bakımından iyi, fakat akademik başarı konusunda mühendislik alt yapısını oluşturan derslerde zor durumda kalabildiklerini belirtti. Okulda açılacak İngilizce hazırlığın önemi kadar denizcilik İngilizcesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Oktay, bu anlamda yapılacak çalışmalara destek olabileceğini bildirdi. Yatılılık konusunda ise 4 yıllık yatılılık eğitiminin ideal olduğu, bu sürenin 8 yıla çıkmasının öğrenciyi zorlayacağını belirtti. Denizcilik liselerinin sınavla öğrenci alan ve mümkünse en yüksek puanla öğrenci alan kurumlar olması gerektiğini savunan Çetin, öğretmenlere ise en az yüksek lisansa devam etme zorunluluğu getirilmesi ve bu öğretmenlere daha yüksek ödeme yapılması ve ayrıca yatılı okul önerisi kabul edilirse öğretmenlerin muhakkak ilave bir pedagojik eğitimden geçmeleri gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Denizcilik kültürünün geliştirilmesi için proje okul yönetiminin haftalık olarak belirleyeceği saatlerde üniversitelerden eğitmenlerin gelebileceğini ileten Çetin, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde mesleki ve denizcilik İngilizcesi konularında Piri Reis Üniversitesi’nin dışarıya hoca gönderilmesi konularında pozitif düşündüğü bilgisini iletti. Danışma kurulunda yapılan çalışmaların ve alınan kararların sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı temsilcileri ile de paylaşılması gerektiğini bildiren Çetin, okulun proje okulu kapsamında vizyon ve misyonunun yeniden belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Deniz Ticaret Odası temsilcisi Bahadır Küçük, denizcilik meslek liselerinin hedeflerinin belirlenmesi gerektiğini belirtilerek, bu anlamda öğrencilerin akademik kariyer için mi yoksa okuldan sonra direk sektöre kazandırılması için mi yetiştirilmesi konusuna açıklık getirilmesi gereğinin elzem olduğunun altını çizdi. Ortaköy’ün yeri, tarihi ve donanımıyla bir marka olduğunu vurgulayan Küçük, kariyer planlaması konusunda denizcilik öğrencilerinin kafa karışıklığının giderilmesinin önemini vurguladı.

Proje okulun standartlarının neler olması konusunda fikirlerini dile getiren kurul üyeleri, bu anlamda bakanlıktan, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden beklenenlerin, deniz ticaret odası, müdür ve idarecilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden, denizcilik fakültesinden, meslek yüksekokulundan, mezunlar derneğinden, okul aile birliğinden ve öğrenci başkanlığından beklenenlerin neler olduğunun belirlenmesinin, gelecek dönemlerde temsilciler ve yönetimler değişse de sürdürülebilirlik açısından önem arz ettiği konusunda görüş birliğine vardı.

Ortaköy Mezunlar Derneği Başkanı Emrah Demir (U.Y.Baş müh. / Denizci eğitici), okul sonrası fakülte ve meslek yüksekokulu bitiren ve denizcilik liselerinin önemini savunan birçok üyeye sahip bir dernek olarak, düşüncelerinin sektörce dikkate alınmasını arzu ettiklerini belirtti. Bu anlamda denizcilik lisesi mezunlarının dikkate alınmadan atılan adımların sağlıklı olmayacağını ve sektör tarafından benimsenmeyeceğini bildirdi. %82 gibi bir ortalama ile denizcilik yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderdiklerini bildiren mezunlar derneği başkanı, bu konunun diğer önde gelen meslek liselerinde de yüksek oranlarda olduğunu ve liseden sonra denize çıkış oranının çok düşük olduğunu belirtti.

Sektörün birçok alanında denizcilik eğitimi sorunlarının konuşulduğunu, çalıştaylar ve toplantılar düzenlendiğini belirten Demir, proje okul danışma kurulu ile bir araya gelen denizcilik lisesi, meslek yüksekokulu, fakülte, sektör odası, gemi adamı, veli ve öğrenci temsilcilerinin konuyu bir adım öteye taşıyarak, fiili olarak bir eyleme geçirdiğine vurgu yaptı. Proje okul vasıtası ile belki de ilk kez bir araya gelen lise, MYO, fakülte ve sektör temsilcilerinin eğitim konusunda yapacakları çalışmaların Türk denizcilik eğitiminin bütüncül olarak ele alınmasına katkıda bulunacağının önemine değinen Demir, bu konuların Türk Ticaret-i Bahriyesi eğitiminin başladığı yerde konuşuluyor olmasının manevi değerine dikkati çekti.



Mezunlar Derneği Yönetimi üyesi ve Armona Denizcilik personel müdürü Özgür Çetinkaya, İngilizce ve yatılılığın önemine vurgu yaparak, okullarda kariyer günlerinde yaşadıklarını paylaştı. Yeni mezunların İngilizce bilgisinin genelde yetersiz olduğuna değinen Çetinkaya, özellikle tanker işletmecilerinin bu anlamda zor durumda kaldıklarını bildirdi. Yatılılık eğitiminin sektöre olumlu yansımaları olacağını ve bunu kısa sürede hissedeceklerini dile getiren Çetinkaya denizde kalma süresinin uzamasının kaliteyi yükselteceğini belirtti.

Yüzme, dalış ve yelken eğitimlerinin denizcilik eğitiminin olmazsa olmazı olduğunu ileten Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Paksoy, öğrenciye deniz sevgisinin kazandırılmasının mesleği sahiplenmesine katkıda bulunacağını bildirdi ve bu yöndeki çalışmalara tüm velilerle destek olunması gerektiğini, velilere denizciliği aşılamanın ilerleyen yıllarda denizde kalma süresine olumlu etki yaratacağı üzerindeki düşüncelerini paylaştı.

Karşılıklı iyi temennilerin iletildiği toplantı sonunda bir sonraki toplantının belirlenmiş gündem maddeleri ile 12 Aralık tarihinde yapılmasına karar verildi.











